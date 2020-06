Nederland of toch de grens over? De meningen zijn verdeeld

We vroegen onze lezers naar hun mening. Houden ze het dit jaar even bij Nederland, of trekken zij de grens over? Onder de reacties een hoop blije mensen die staan te trappelen, maar ook veel thuisblijvers. Zo gaat Erik Heiberg dit jaar sowieso niet meer met zijn gezin naar Bali. „We hebben een tuintje en zetten het zwembad op als het mooi wordt. ’Blijf thuis’ is ons motto. We staan pas aan het begin van de uitbraak.” Ronald van Rookhuizen denkt er ook zo over. „Het virus is er nog.”

Maar Ineke Vos kan niet wachten totdat ze weer op Kreta zit. „Ik hoop dat ik de volgende maand kan vliegen. Mijn Transavia-vlucht is al drie keer geannuleerd. Helaas heeft Griekenland nog geen besluit genomen.”

Veel plannen

Wij hopen op een weekje Franse Alpen begin juli. Lekker de bergen in en wandelen. Half augustus doen we 12 dagen Sicilië en slapen we in kleine accommodaties. Ook hadden we nog KLM-vouchers. Die gebruiken we voor Griekenland half september. We huren er een auto en gaan heerlijk genieten. Hopelijk gaat alles door!

Margriet

Katwijk

In mijn jeugd gingen wij elke zomer naar Katwijk aan Zee, op slechts 45 minuten rijden. Dat waren heerlijke vakanties. Sinds 1991 kom ik op Gran Canaria. Helaas zit dat er dit jaar niet in. Daarom ga ik terug naar mijn roots: naar Katwijk. Ik kom er sowieso nog voor een dagje strand, shoppen of om slibtongetjes te eten!

Monique Valk

Dicht bij huis

Wij hebben veel van de wereld gezien en genoten en blijven nu in ons eigen prachtige Nederland.

We komen graag in Zuid-Limburg, gaan naar België om te tanken en te toeren, en bezoeken ook Duitsland. Het weer wordt steeds mooier in eigen land, wij tellen onze zegeningen en zijn gelukkig.

Sacha

Op de bonnefooi

Mijn vrouw en ik gaan weer drie weken naar West-Frankrijk. We hebben eenvoudige kampeerspullen bij ons, en gaan zonder reservering voor een verblijfplaats. We zijn ervan overtuigd dat de beperkingen ons niet zullen hinderen: daar waar plek is, aan de kust of in het bos, verblijven wij graag en we passen ons graag aan.

Rob van der Donk

Angstig

Wij zouden in september op vakantie gaan naar Turkije, maar wij durven niet meer en willen graag annuleren. Maar de reisorganisatie werkt niet mee en reageert niet. Wij vallen allebei in de risicogroep. We blijven nu in eigen land zo steunen we ook onze medemens en de ondernemers. We hopen nog iets van de reisorganisatie te horen.

Colinda van Grinsven

Gardameer

Wij gaan heerlijk met de boot naar het Gardameer! Overdag op het water zijn er weinig risico maar we gaan toch ’s avonds wel lekker uit eten. Moet kunnen!

Emma Ros