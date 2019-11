Ⓒ FOTO GETTY IMAGES

In onze rubriek SPIJT vertellen lezers over hun ervaringen. Deze week: “Ik ben een driftig type, maar van vrouwen wordt woede veel minder getolereerd dan van mannen. Ik zag nooit aanleiding om hulp te zoeken, totdat ik besefte dat het gewoon niet leuk meer was.