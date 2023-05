Waarom je beter geen slippers kunt dragen in het vliegtuig

Andrea Fischbach, een stewardess van American Airlines, zegt in ieder geval van niet. Zij zegt tegen de Britse website Whattowear dat het niet aan te raden is om in het vliegtuig slippers, sandalen of schoenen met open tenen te dragen. Het dragen van hakken raadt Fischbach ook af.

Dat heeft vooral te maken met veiligheid. Mocht er onverhoopt een evacuatie moeten plaatsvinden, dan kun je met hakken namelijk makkelijk andere passagiers verwonden. Bovendien is het volgens de stewardess zo dat je met slippers of hoge hakken aan wat minder mobiel bent. Met andere woorden: het zou dan wat lastiger zijn om jezelf in veiligheid te brengen.

Koud

Fischbach zegt ook dat het in het vliegtuig koud kan worden. Slippers of sandalen zijn dan niet ideaal als je wil voorkomen dat je koude voeten krijgt. Heb je toch slippers of sandalen aan? Stop dan warme sokken in je handbagage zodat je die kunt aantrekken, mocht het fris worden in het vliegtuig.

Hygiëne

Ook de hygiëne in het vliegtuig, met name op het toilet, is een reden om dichte comfortabele schoenen te dragen in het vliegtuig. Ligt er een plasje op de vloer van de wc, dan is dat hoogstwaarschijnlijk geen water. Daar wil je niet in gaan staan met je voeten die niet volledig bedekt zijn...

Ga in ieder geval niet op je blote voeten naar het toilet!