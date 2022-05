Oproep: (waar) gaat u deze zomer kamperen?

Waar gaat de kampeervakantie naartoe? Kampeert u in eigen land of (ver) over de grens? Waarom daar? En heeft u op die vakantiebestemming al eens eerder gekampeerd?

Hoe kampeert u? Kiest u voor een camper of (sta)caravan? Of bivakkeert u in een tent? Misschien gaat u wel voor glamping; heel luxe kamperen!

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u deze zomer eigenlijk niet van plan was om te gaan kamperen, maar dat de situatie op Schiphol u heeft doen besluiten om toch voor een kampeervakantie te gaan. Ook dan horen we het graag.

Laat het ons weten! Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.