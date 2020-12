Review: Assassin’s Creed Valhalla

Wat is het?

De Assassin’s Creed franchise is een reeks games van de Franse uitgever Ubisoft, waarbij er elke keer een bezoekje wordt gebracht aan een ander tijdperk. Van het oude Egypte tot aan het Italië van Leonardo da Vinci en de Medici’s. In Assassin’s Creed Valhalla wordt de tijdreismachine ingesteld op 873 na Christus, het tijdperk van de verovering van Engeland door de vikingen. Hoewel spelers vaak de zwakkeren moeten verdedigen, stap je in Valhalla juist in de stevige laarzen van Eivor, een ervaren en geharde viking.

Na een reeks vetes en bijbehorende bloederige oorlogen in Noorwegen, heeft Harald Fairhair zichzelf uitgeroepen tot koning van het hele land. Eivor en zijn adoptiebroer Sigurd zijn het daar niet mee eens - met name omdat laatstgenoemde zelf aanspraak maakt op de troon - en besluiten om de oversteek te maken naar Engeland. Daar willen ze hun eigen koninkrijk stichten.

Zoals we van de Assassin’s Creed serie gewend zijn kom je in de game niet alleen fictieve personages tegen, maar ook historische figuren. Denk daarbij aan koning Alfred the Great van Wessex en de zonen van Ragnar Lothbrok. Personages die voor veel mensen ook bekend in de oren zullen klinken uit populaire series als Vikings en The Last Kingdom. Het zorgt ervoor dat de speler echt in het Viking-tijdperk wordt ondergedompeld.

Is het wat?

De Assassin’s Creed games zijn de laatste paar jaar flink veranderd met Origins en Odyssey. Nog steeds is er een enorme, prachtige open wereld vol met historische gebouwen en locaties (en zoals altijd heeft het spel wat foutjes en oneffenheden). Als speler stijg je na verloop van tijd in level, speel je meer vaardigheden vrij en vergaar je sterkere wapens en uitrusting. Qua formule is er niet veel veranderd deze keer, maar de aanpassingen die Ubisoft heeft gemaakt zijn wat ons betreft wel een verbetering. Maar als je geen liefhebber was van de gameplay in Odyssey, dan zal Assassin’s Creed Valhalla je waarschijnlijk ook niet bevallen.

Fans van sluipwerk zullen alleen wel gelukkig zijn met Valhalla, want Ubisoft heeft een aantal oude elementen teruggebracht - zoals de iconische Hidden Blade - en nieuwe opties toegevoegd. Natuurlijk kan je als grote viking ook je vlijmscherpe bijl voor zich laten spreken. De gevechten voelen deze keer een stuk zwaarder aan en de resultaten zijn ook een stuk bloederiger. Zo zijn rondvliegende ledematen eerder regel dan uitzondering. Wel moet je deze keer iets spaarzamer zijn met je aanvallen en ontwijkende manoeuvres, want Ubisoft heeft een stamina-meter aan de game toegevoegd. Wanneer die leeg, dan kan je tijdelijk geen acties meer uitvoeren en ben je een gemakkelijke prooi voor je tegenstanders. Een kleine verandering, die de moeilijkheidsgraad van Assassin’s Creed flink verhoogt. Iets waar de fans al langere tijd om hebben gevraagd.

Wanneer je rondloopt in vijandelijke dorpen en kloosters, kan je ook een raid starten, waarbij je Noorse collega’s je te hulp komen en binnen de kortste keren een groot gevecht ontstaat. Die gevechten en de epische stukken tijdens verhaalmissies zijn de momenten waarop je je echt een viking voelt en je nog net niet de naam van Odin of Thor door de huiskamer wil schreeuwen.

Daarnaast heeft de ontwikkelaar ook de sfeer perfect weten neer te zetten. Of je nu vaart met je boot over de vele rivieren van Engeland, een praatje maakt met historische figuren of een wandeling maakt door je eigen nederzetting: het voelt echt aan alsof je een bezoek brengt aan de 9de eeuw. Een groter compliment kunnen we Assassin’s Creed Valhalla bijna niet geven.

Plus- en minpunten

+ Viking spelen in de 9de eeuw

+ Enorme, prachtige open wereld

+ Terugkeer van geliefde, oude elementen

+ Toevoeging van de stamina-meter

- Qua gameplay formule is er weinig veranderd

- Niet vrij van bugs en glitches

Conclusie

Assassin’s Creed Valhalla heeft niet voor een complete revolutie in de gameplay gezorgd, wat wel het geval was met de twee voorgaande games. In plaats daarvan heeft Ubisoft de huidige gameplay beter gemaakt met een aantal kleine, maar effectieve aanpassingen. Van tevoren hadden we ook verwacht dat het grimmige Engeland wat tegen zou vallen in vergelijking met het oude Egypte en Griekenland, maar de studio heeft een prachtige en de meest gedetailleerde wereld tot nu toe neergezet. Het verhaal is daarnaast sterk neergezet, met één van de beste Assassins in de franchise en voor liefhebbers van Vikings en The Last Kingdom zal het een feest van herkenning zijn. Wie zich wil uitleven als een echte viking, mag Assassin’s Creed Valhalla niet overslaan.

Geschreven in samenwerking met XGN.nl