Premium Het beste van De Telegraaf

Studenten ontwerpen mini-racer: sneller dan Formule 1-auto!

Door Dries van den Elzen Kopieer naar clipboard

Voor de Formula Student ontwerpen studenten een racewagen vanaf scratch. Ⓒ Jerome Wassenaar

De meest vooruitstrevende techniek in de autosport vind je niet in de Formule 1, maar in ’Formula Student’. Een kennismaking met de 2019-auto van de TU Delft laat zien waarom.