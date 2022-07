Dagrecept: Ramen met kip en groenten

Deze is van Mikkel Karstad uit Family Nordic Kitchen. Breng de bouillon samen met de paddenstoelen, knoflook en limoenblaadjes aan de kook en laat 5 min zachtjes pruttelen. Draai het vuur uit, voeg het zeewier en limoensap toe en laat 10-15 min trekken. Zeef de bouillon en doe terug in de pan.

Kook de eieren 5 min en laat ze in koud water schrikken. Pel ze, doe ze met de sojasaus in een kom en laat 30-45 min marineren. Snijd ze daarna doormidden. Verhit intussen wat olie in een koekenpan op matig vuur en bak de kip 5-7 min aan elke kant, tot hij gaar is en een krokant korstje heeft. Strooi er zout en zwarte peper op en laat 5-7 min rusten, voordat je de kip in plakjes snijdt.

Giet kokend water over de noedels en laat een paar minuten staan. Was de bosuitjes en radijsjes en hak ze fijn. Snijd de rode peper in dunne ringetjes. Warm de bouillon op, schep in grote kommen en garneer met de kip, noedels, pepertjes, radijsjes, lente-uitjes, eitjes, verse koriander en erwtenscheuten.