Zó gebruik je thee in de keuken

Kruidenrubs voor vlees

Als je wat theeblaadjes toevoegt aan de ingrediënten voor droge kruiden-rubs, zoals zout, bruine suiker en knoflook, geef je het vlees een hartige smaak. Zo kun je een rokerige lapsang souchong gebruiken om het vlees de smaak te geven alsof het boven een kampvuur is geroosterd. Hier vind je wat voorbeelden van kruidenmengsels met thee voor bbq-vlees.

Verwerk ze in koekjes

Je kunt thee bijvoorbeeld gebruiken als smaakmaker in koekjes. Gebruik in plaats van vanille eens matchapoeder of losse theeblaadjes die tot een poeder zijn vermalen, geven ze als tip bij de Amerikaanse kooksite Bon Appétit. Hiervoor kun je ook wat theezakjes openscheuren en die vervolgens in een vijzel fijnstampen.

123rf

Smaakmaker roomsauzen

Ook zuivel kun je met losse thee laten trekken, waardoor je geur en smaak toevoegt. Door middel van Japanse sencha (groene thee) voeg je aardse tonen toe aan bechamelsaus of roomsaus, terwijl kruiden zoals roos, lavendel en kamille weer geschikt zijn voor crème brûlée en roomijs.

In de pasta

Door groene theepoeder toe te voegen aan zelfgemaakt pastadeeg krijgt het een mooie lichtgroene kleur en een kruidachtige smaak die ideaal is voor noedelsoep. Als zelf pasta maken een brug te ver is, kun je ook gedroogde soba-noedels kopen waarin groene thee is verwerkt.

Ⓒ 123rf

Wokken

Genmaicha is een mengsel van groene thee. gepofte rijst en maïs, en een heerlijke smaakmaker voor wokgerechten. De bladeren ontvouwen zich als ze de hete pan raken, de maïs en rijst zijn een mooie aanvulling bij gewokte groenten en vlees. Voor deze toepassing heb je de wat stevigere, hartige theesoorten nodig. Hier vind je een wokrecept met genmaicha.