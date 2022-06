Zo kies je de juiste snijplank

Eisen voor een goede snijplank

First things first: wat zoeken we eigenlijk in een goede snijplank? Een goede snijplank is duurzaam én goed voor je messen: niet te hard, niet te zacht. Het zou natuurlijk ook leuk zijn als de plank er een beetje mooi uitziet.

Materiaal

Planken van hout, rubber en plastic zijn een goede keuze. Een snijplank van glas of steen kun je beter links laten liggen, want die zijn te hard voor je messen.

Hout

Een houten snijplank is het meest ideaal voor je messen. Zacht genoeg ter bescherming, maar hard genoeg voor een soepele snijsessie. Ook gaat een houten plank lang mee, mits je hem goed verzorgd. Stop de plank na gebruik zeker niet in de vaatwasser, maar was beide kanten met de hand met zeep en water en droog hem ook goed af. Van een laagje bijenwas zo nu en dan word je plank ook blij. Leg liever geen rauw vlees op een houten snijplank.

Rubber

Makkelijker in onderhoud is de rubberen snijplank: sommige exemplaren kunnen de vaatwasser in, hij verschuift niet tijdens het snijden en heeft geen laagje olie nodig.

Plastic

De beste allrounder? De plastic snijplank en al helemaal voor de thuiskok die weinig tijd heeft. Een rubberen snijplank kan de vaatwasser in, is goed voor je messen en neemt geen bacteriën op zoals de houten variant. Geschikt voor vlees dus. Klein nadeel: hij kan verschuiven tijdens het snijden, maar dat los je eenvoudig op door er een vochtige theedoek onder te leggen. Ook gaat een plastic plank minder lang mee dan de houten plank – mits je die houten dus goed verzorgd. Ook fijn: plastic houtplanken zijn tegenwoordig in alle kleuren en maten te vinden.