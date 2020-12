Recept van de dag: tomatensoep voor kerstavond

Nodig:

•1 ½ l groentebouillon

•50 g zongedroogde tomaten

•5 tomaten

•40 g tomatenpuree

•3 eiwitten

•¼ bosje basilicum

•¼ bosje oregano

•1 bol mozzarella in plakken

•peper

•zout

Bereiding:

Verhit de heldere bouillon. Dompel de tomaten in heet water. Ontvel ze. Bewaar de schillen. Snij in kwarten, haal de pitten en zaadlijsten er uit, bewaar. Snij de tomaten in mooie blokjes en zet ze even weg. Snij de zongedroogde tomaten door. Doe samen met de schil en zaadjes en tomatenpuree. Doe het eiwit erbij. De oregano mag er ook bij. Even mengen en kieper het geheel bij de kokende bouillon. Laat een half uur koken. Zeef het geheel, liefst door een kaasdoek. Eiwitten en zo gooi je weg. In je pan heb je een prachtige heldere tomatensoep. Leg nu een halve plak mozzarella in het soepbord. Strooi er de basilicum over, bedek met de fijngesneden blokjes tomaat en giet er de hete tomatenbouillon over. Zalig Kerstfeest!