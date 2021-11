Dit moet je doen als je huisdier bultjes heeft

Je hond of kat kan bultjes krijgen: onschuldige plekjes die soms weer verdwijnen, soms blijven of groter worden. Je hond of kat kan er last van krijgen, ziek van worden of zelfs door overlijden. Sommige vreselijke ziektes zoals kanker kunnen met één bultje beginnen.

Maar is het dan nodig om met elk bultje op je huisdier langs je dierenarts te gaan? Ik vind van niet, maar dan moet je wel een paar dingen goed in de gaten houden en bij twijfel (of als je daardoor fijner slaapt) een bultje door je dierenarts laten checken.

Als jouw huisdier krabt of likt aan een bultje of er op een andere manier last van lijkt te hebben, laat de bult dan controleren. Voor dierenartsen is de snelheid van de groei belangrijk om de aard van een bult in te schatten.

Nadat je een bultje bij je dier hebt ontdekt, meet hem dan op en noteer de datum. Het beste kun je dat doen met een schuifmaat: de langste lengte en de langste breedte noteer je. Je kunt ook een klein muntje ernaast leggen en een foto maken, maar het is beter om het nauwkeuriger op te meten.

Als een bult in een week duidelijk is gegroeid, dan is het verstandig om deze te laten checken.

Bij twijfel over de aard van een bult, of als je dier er last van heeft, is het ook goed om de bult ruim te laten wegsnijden.

Laboratorium

Dit gebeurt onder narcose en de bult zal daarna in het laboratorium worden onderzocht. Je hoort daarna ook of de bult ruim genoeg is weggesneden, of het kanker blijkt te zijn en of er kans op uitzaaiing is.

Als er in de toekomst een soortgelijke bult ontstaat, weet je ook of je direct actie moet ondernemen of dat je het kunt aankijken en in de gaten moet houden.

Jonge en oude dieren hebben vaak een minder goede weerstand waardoor goedaardige bulten zoals wratten en vetknobbels kunnen ontstaan. Bij jonge dieren gaan die meestal vanzelf weg, bij oudere dieren komen er vaak meer wratjes en vetbulten bij.

"Opmeten is van belang"

Zorg dat je de rare plekjes of bultjes bij jouw hond of kat goed meet en kent en laat ze bij twijfel controleren door je dierenarts.

Als je hond of kat voor iets anders onder narcose moet (een gebitsbehandeling bijvoorbeeld), dan kan je ook altijd even bespreken of er meteen bultjes kunnen worden weggehaald.

Volg Piet op instagram via @piethellemans.nl en piethellemans.nl