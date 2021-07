Soldaat altijd zijn natje dankzij watermachine

Peter van Geloven toont de Dropplers, terwijl Ap Verheggen ze overhandigt aan overste Edwin Leidelmeijer en zijn collega’s Maarten Spit en Jeroen van Rooij. Ⓒ Foto Aldo Allessie

Een glaasje ijskoud water na een patrouille in de woestijn. Zo ziet de toekomst van soldaten op militaire missie er mogelijk uit. Het leger gaat apparaten uitproberen die koud drinkwater oogsten uit warme lucht. ’Met deze machine kunnen we dertig liter per dag maken”, sprak luitenant-kolonel Edwin Leidelmeijer, senior innovator bij de Koninklijke Landmacht nadat hij afgelopen week de eerste demonstratiemodellen kreeg overhandigd.