Niet meer vliegen: dan maar fietsen? Auto? Wandelen?

Mondkapjes, verplicht temperaturen, code oranje: een vliegvakantie wordt ons vooralsnog niet al te makkelijk gemaakt. Waar gaat u nu voor? Pakt u de auto om, zodra het kan, de grens over te gaan? Zo ja, waarheen? En hoe pakt u het aan? Of trekt u de wandelschoenen aan, pakt u de kaart er bij en gaat u lopend op pad? Waarheen dan? Ook een mogelijkheid natuurlijk: de fiets! Tassen op de bagagedrager en gaan. Voor u ook een idee?

We horen het graag, wellicht had het vliegtuig nooit uw voorkeur en pakte u altijd al de auto. Ook dat horen we graag. Mail uw reactie naar [email protected]. Een bloemlezing van de reacties wordt volgende week in het magazine gepubliceerd.