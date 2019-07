Waar vind ik een toilet op reis? 15 gratis reisapps waar je écht wat aan hebt!

Passenger Rights: je rechten als reiziger

Heb je recht op een terugbetaling als je vlucht geannuleerd is en wat doe je als je bagage verloren is? Voor zulke problemen lanceerde de Europese Commissie de app Passenger Rights. In één oogopslag weet je wat je rechten zijn en wat te doen. De app is beschikbaar in 25 talen en kan ook offline gebruikt worden.

Schiphol Amsterdam Airport: volg je vlucht op de voet

In de Schiphol app kun je je vlucht op de voet volgen, eenvoudig je parkeerplek reserveren en krijg je inzicht in de wachtrijen op de luchthaven. Ook de app van de luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt kan handig zijn om te downloaden.

Rome2Rio: overal een rit

Op vakantie je weg vinden kan soms een uitdaging zijn. Rome2Rio is een app die je overal ter wereld de mogelijke vervoersmiddelen toont. Van de trein, auto, bus, tram, vliegtuig tot de veerboot. Ook de prijs en duur van je rit worden overzichtelijk gemaakt.

Flush: 200.000 toiletten

Op reis moeite met het vinden van een openbaar toilet? Flush to the rescue. De app toont je het dichtstbijzijnde toilet en geeft je de routebeschrijving ernaartoe. Daarbij wordt vermeld of het gratis is en of er een gehandicaptenvoorziening is. Momenteel zijn er al 200.000 toiletten opgeslagen in de app.

Street Art Cities: kunst op je pad

Bekijk je liever kunstwerken in de open lucht dan in een museum? Street Art Cities is de oplossing. Je vindt daar niet alleen bekende street art-werken in terug, maar ook verborgen pareltjes. Ook werkt de app samen met lokale kunstenaars waardoor je werken vindt die nog niet in de gidsen staan.

Google Translate: instant-polyglot

Google Translate is voor de meesten geen onbekende, maar de app kan meer dan je zou verwachten. Je kunt verschillende talen offline gebruiken, de app de tekst laten uitspreken en – misschien wel de grootste troef – foto’s maken van bordjes die je op straat ziet. Google Translate vertaalt het met gemak.

Packpoint: de bagage-assistent

Bang om iets te vergeten als je op reis vertrekt? Zet dan de app Packpoint op je smartphone. Voor je vertrek kun je aanklikken welke activiteiten je op reis zal doen. Op basis van het weerbericht zal de app dan bepalen welke spullen je moet meenemen. Handig, want zo neem je niet te veel mee!

Award Wallet: al je punten in één app

Wie veel reist weet dat loyaliteit een hoop waard is. Bij vliegmaatschappijen kun je airmiles sparen en bij hotelketens overladen ze je met loyaliteitspunten. Het is daardoor moeilijk het overzicht te bewaren. AwardWallet is dan heel handig, deze app verzamelt centraal al je opgespaarde punten voor je.

First Aid - IFRC: eerste hulp bij ongelukjes

First Aid is een app die je liefst niet wil openen op vakantie, maar toch zal je blij zijn dat hij op je smartphone staat. Bij de meest voorkomende eerste hulp-incidenten, zoals bijvoorbeeld een astma-aanval, allergische reactie of een snijwond, geeft deze app je stap voor stap uitleg hoe je moet handelen. Hij kan offline gebruikt worden en is beschikbaar in 40 talen.

Splitwise: rekeningen verdelen

Wanneer je het zat bent om op reis overal de bonnetjes bij te houden zodat je aan het einde kan uitrekenen hoeveel je vrienden moet terugbetalen, is Splitwise een handige app. Je kunt aangeven wat je waar betaald hebt en aanduiden wie er mee moet betalen.

HotelTonight: snel, een hotel!

Last minute nog een hotel boeken? Neem dan zeker eens een kijkje op HotelTonight. Hier worden hotelkamers aangeboden met grote kortingen. Vaak kun je er luxe kamers vinden voor een lage prijs.

Maps.me: minder bekende bestemmingen

Maps.me is een handige app als je naar minder bekende bestemmingen reist. Google Maps is nog niet overal even gedetailleerd, maar Maps.me is bijna overal geweest. De app is ook offline te gebruiken en je kunt op voorhand een gedetailleerde kaart van de omgeving downloaden.

PlantNet: welk fruit is dat?

Niet de meest typische reisapp, maar PlantNet is leuk voor wie de natuur intrekt. Je kunt op je tocht foto’s maken van planten, vruchten, bomen en de app zal je dan vertellen wat je voor je ziet. De app werkt met een automatisch identificatiesysteem dat foto’s vergelijkt met een botanische fotodatabank.

Drops: handige zinnetjes

Er bestaan verschillende apps die je voor je vertrek enkele zinnetjes in de lokale taal leren, maar Drops is de beste. Je spreekt niet onmiddellijk Russisch of Arabisch maar wel kun je iemand op straat begroeten of de rekening vragen in een restaurant.

Travello: Tinder voor globetrotters

Tinder voor reizigers, de bedoeling van de app is dat je op reis afspreekt met andere reizigers om iets te eten of te drinken. Handig als je alleen op stap bent! De app is in meer dan 180 landen actief.

