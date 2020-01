Het rijk alleen in Zuid-Portugal

Twee grote gele ogen staren mij vanachter een paar houten planken aan. Hoewel de andere katten buiten over de picknicktafels rennen, zit deze zwarte kater lekker warm in het voor hem en de andere straatkatten gebouwde huisje.

Ik geef het beestje geen ongelijk. Het is winter in de Algarve en als de zon even achter de wolken verdwijnt, kan het fris zijn, vooral op regenachtige dagen. Maar dat is betrekkelijk vergeleken met het veel koudere Nederland. En waar het in Portugal vroeger maanden achtereen kon regenen, vallen nu nog maar een paar buitjes per week. De zon schijnt volop en met 15 graden Celsius kan je jas uit. Bovendien komt de prachtige natuur in de winter beter tot zijn recht omdat je het rijk alleen hebt.

"Zuid-Portugese rotskust prachtige setting voor hikes"

Ik neem afscheid van mijn spinnende vriend en sluit mij aan bij Diana Nunes, die naast verzorgster van straatkatten ook gids is. We zijn vandaag bij het strand Praia da Marinha, tussen de badplaatsen Portimão en Albufeira, voor een prachtige wandeling langs de kust.

We volgen de zogenoemde Seven Hanging Valleys-route: een ruim 10 kilometer lang wandelpad langs/over leistenen rotsen die prachtig goudgeel kleuren in de zon. Wat mooi! Ik begrijp waarom de route is uitgeroepen tot de mooiste van Europa.

Rotswandeling

Terwijl veel mensen in de zomer naar de Algar de Benagil-grot varen, beroemd omdat ’ie als een open koepel over het strand ligt, lopen we nu over de rotsen. Regelmatig passeren we omheinde gaten waar we beneden de ’s winters veel woestere zee kunnen horen en soms zelfs zien klotsen.

Nog een voordeel van ons bezoek in dit jaargetijde: we hoeven het pad niet met tientallen andere toeristen te delen, waardoor we allerlei wilde kruiden als tijm en rozemarijn kunnen zien en ruiken, met op de achtergrond het geluid van de ruisende golven. Bovendien is het ’s zomers in de verzengende hitte haast ondoenlijk om het pad af te leggen.

Portugese kaas op een markt

Onder het aangename winterzonnetje wandelen we verder richting Algar de Benagil, waarbij we meerdere strandjes passeren.

Na de wandeling langs het strand bezoeken we het wijnhuis Quinta Rosa, van Jaap Honekamp. Want als íets hier alle seizoenen kan, is het goede wijn drinken. We ontmoeten de Nederlander op zijn landgoed bij het oude vestingstadje Silves.

"Succes voor Nederlandse wijnmaker in droge, hete Algarve"

De voormalig aannemer uit Amsterdam emigreerde twintig jaar geleden naar Portugal om zich daar op biologische wijnen te storten. Het is moeilijk voor te stellen dat hij dit hele gebied van van liefst 6 hectare jaarlijks maar met een paar vrienden en familieleden oogst.

Terwijl Honekamp vertelt, lopen wij achter hem aan, ons vergapend aan het prachtige roodbruine kleurenpalet van talloze rijen wijnstokken, met op de achtergrond de bergen. Honekamp proeft de ene na de andere druif om te zien hoe de planten ervoor staan: hebben ze meer water, zon of voeding nodig?

In de regio kun je zien hoe op ambachtelijke wijze olijfolie wordt gemaakt

Het is elke dag keihard werken. De hete, droge zomers in Zuid-Portugal maken het verbouwen van druiven extra lastig. Er wordt daarom al begin juli geoogst, terwijl ze in het noorden pas in september starten. „Je moet eigenlijk wel gek zijn om hier een wijnproductie te beginnen. Maar als je het doet, moet je het goed doen”, zegt Honekamp resoluut.

Smaak

Dat ook de grond de smaak van de wijn beïnvloedt, heeft zijn vriendin Renée aan den lijve ondervonden. Zij plantte vorig jaar enkele druivenbomen in een oude sinaasappelboomgaard. De wijn van deze druiven had het jaar erna een vleugje citrus.

Niet alleen het platteland rond Silves is prachtig, ook het stadje zelf is een plaatje met als hoogtepunt – letterlijk – op de heuvel het kasteel van Silves. In Arabische stijl; een prachtige erfenis van de Moren die hier in de middeleeuwen zaten.

Silves wordt ook wel het warmste plekje van Portugal genoemd, omdat de omliggende bergen alle wolken tegenhouden en de er zon vrij spel heeft. Als we in de bergen van het uitzicht over het stadje genieten, kunnen onze truien dan ook uit.

Lokale delicatessen in overvloed

Er zijn in de omgeving meerdere dorpjes die de moeite waard zijn. Je vindt er overal typische regionale producten als vijgen, olijven en johannesbrood. Van het laatste product worden in Portugal gebak en koekjes gemaakt, omdat het een alternatief vormt voor cacao.

"Vestingstadje Silves met Moors kasteel is plaatje"

We rijden de bergen in omdat je aan de andere kant een prachtig uitzicht hebt op de bergketen Serra de Monchique. Hier dus wel wolken, maar dat maakt het landschap alleen maar sprookjesachtiger, wat we enthousiast met de camera vastleggen. Zeker wanneer de lucht helemaal dichttrekt en de wolken als een soort deken over de bergen liggen.

Het kasteel van Silves torent statig boven het stadje uit Ⓒ 123 rf

Een paar kilometer ten westen van Silves ligt wijngaard Quinta do Francês. Het wordt beheerd door Fátima en Patrick Agostini. In het gebied van 9 hectare worden rode en witte druiven (sauvignon blanc) gekweekt. Ook dit stel vond de wijnproductie in de hete, droge streek een grote uitdaging, maar inmiddels produceren ze 50.000 flessen per jaar.

Vanaf de patio drinken we hun witte vinho verde met een lichte sprankel. Met uitzicht op de wijngaard dromen we even helemaal weg.

Wandelen door de bergen bij het plaatsje Monchique

Er zijn in de Algarve meer Nederlanders actief in de wijnbusiness. Vinologen Monique Bart en Frank Nieuwendijk doen er alles aan om wijnen uit de streek onder de aandacht te brengen en organiseren daarom proeverijen op de patio van hun B&B Casa Verdazul, in de bergen bij het stadje Tavira.

Slurpend

Aan een lange houten tafel buiten, in het zonnetje, proeven we luid slurpend en spugend twintig wijnen, waaronder die van Jaap Honekamp en Quinta do Francês. De tien witte zijn makkelijk te onderscheiden en er duiken al snel een paar persoonlijke favorieten op. Bij het proeven van de rode wijnen merken we dat die toch meer expertise vergen. „Geeft niets”, stellen Frank en Monique ons gerust. Geduldig leggen ze uit waar we op moeten letten en waarom de ene druif in combinatie met de andere een heel nieuwe smaak geeft.

Vinologen Monique Bart en Frank Nieuwendijk

Hoewel we op een paar minuten rijden van het strand en Tavira zitten, lijken we helemaal afgezonderd van de bewoonde wereld. Vanuit Casa Verdazul kijken we uit op een groot veld met olijf- en sinaasappelbomen, met daarachter de oceaan.

’s Avonds kijken we naar een hemel vol sterren, te danken aan het feit dat hier geen lichtvervuiling is. Ook bij lagere temperaturen is er dus genoeg om van te genieten. En anders word je wel warm van een glas wijn uit de Algarve.

Kurk taboe

In een fles goede wijn hoort volgens de gemiddelde Portugees een traditionele kurk te zitten. De wijn smaakt niet heel anders door een schroefdop of kurk, vertelt vinoloog Frank Nieuwendijk. „Het is een beetje chauvinistisch; kurk is immers een Portugees (export)product. Er worden van kurk ook tassen, notitieblokjes, pennen en zelfs schoenen gemaakt.”

Zo kom je er

Transavia vliegt in drie uur vanaf Schiphol, Rotterdam Airport en Eindoven Airport naar Faro. Ryanair vliegt eveneens vanaf Eindhoven. Een (huur-)auto is de makkelijkste manier om van A naar B te komen. Omdat de zuidkust slechts 180 km lang is, kun je in een week relatief veel zien en doen.