Klusvraag: hoe zorg ik voor een solide riolering?

Ik was laatst op de koffie bij vrienden. Op anderhalve meter, uiteraard. Gezellig ouwehoeren, koekje erbij. Zie ik haar opeens met een teiltje van de gootsteen naar de badkamer drentelen.

Er was iets mis met de afvoer. De vaatwasser liep niet goed door. Uiteindelijk bleek er dieper in de afvoer een probleem, dus nu deed niet alleen de vaatwasser het niet meer maar was ook de gootsteen niet meer op het riool aangesloten. Ze moesten dus handmatig in een teiltje afwassen en daarna het water in het bad weggooien.

Gesloten

Het riool is een gesloten infrastructuur waarop al het afvalwater wordt geloosd. Het zit grotendeels onder de grond en valt onder de verantwoording van de gemeente. Het systeem in onze huizen is onze verantwoording.

Ook de infrastructuur is niet zichtbaar. Eigenlijk zie je alleen de afvoer onder de was- en spoelbak. Vanaf dat punt lopen er verschillende standpijpen en verzamelleidingen. Deze leidingen beginnen bij een diameter van 32mm en worden dan steeds groter tot uiteindelijk 125mm, waarna ze op het grote riool uitkomen. Deze leidingen zitten onder een klein afschot zodat het water geleidelijk wegstroomt en er geen te grote waterkolommen ontstaan die de stanksloten in ons huis leegtrekken.

Stanksloten zijn de sifons en zwanenhalzen waarin altijd een laagje water staat. Zij zorgen ervoor dat de stank uit het gesloten rioolsysteem niet in ons huis komt. Ze houden ook grove resten tegen die het riool kunnen verstoppen. Uiteindelijk hoopt er zich toch vuil op, zeker op plekken waar bochten zitten. Als ontstoppen niet meer helpt, moet je vervangen.

Droog

Het rioleringtype dat je het meest tegenkomt, zijn gemaakt van PVC (meestal grijs) of PP (meestal zwart). Beide hebben een eigen manier van verwerken. Bij PVC kun je kiezen tussen lijmen of rubber manchetten, laten we dat ’droge verbinding’ noemen. Voor PP kunnen wij als doe-het-zelver alleen voor droog kiezen.

Lijmen of droog? Als je er niet meer bij kunt, adviseer ik lijmen, anders kun je voor droog kiezen. Het voordeel van droog is dat je er altijd nog aanpassingen in kunt maken. Het nadeel is dat een rubber manchet zou kunnen uitdrogen waarna deze niet meer waterdicht is.

Als ik ga lijmen, zet ik eerst de hele riolering droog in elkaar. Als alles past, lijm ik. PVC-lijm hardt razendsnel uit.

Tip: voordat je de verbinding uit elkaar haalt, kun je de pijpen en mof met een stift markeren zodat ze weer precies op dezelfde manier in elkaar gaan. Voordat je de lijm aanbrengt, eerst goed schuren, zo krijg je een ijzersterke waterdichte verbinding. Smeer, bij droge verbindingen, met een beetje zeepsop of speciaal vet de rubber manchetten in. Montage gaat dan een stuk makkelijker en je voorkomt dat de manchet beschadigt.

Bij beide methoden geldt dat de leidingen en verbindingsstukken niet onder spanning mogen staan. Dit kan het PVC en PP vervormen zodat het kan gaan lekken.

Op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt laat ik beide aanlegmethoden zien.