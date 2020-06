’Coronacrisis toont aan dat natuur en mens niet te scheiden is’

Haig Balian Ⓒ Amaury Miller

Drie jaar is Haig Balian nu weg bij Artis. Veertien jaar lang was hij de directeur van de Amsterdamse dierentuin. Maar hij heeft nog steeds een karwei af te ronden: de inrichting van het Groote Museum in het historische leegstaande pand aan de Plantage Middenlaan. Het is de laatste klus van Haig.