De gedachte achter mountainbike-routes: ’Ook een wandelaar heeft impact op de natuur’

Fietsende boswachter Rein Zwaan: „Alle recreanten hebben impact op een natuurgebied, of dat nou wandelend, hardlopend of fietsend is.” Ⓒ Foto Pieter van Leeuwen

Met de mountainbike door de bossen crossen: voor de een plezier, voor de ander een ergernis. Dat laatste is niet nodig, want er wordt goed nagedacht over de impact van mountainbikers op de natuur.