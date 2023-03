Rugpijn tijdens het dweilen? Zo is dat te voorkomen

1. Hebt u geleerd om een dweil of mop van links naar rechts (in een S-vorm) te draaien tijdens het dweilen? Dat is misschien goed voor de vloer, maar niet voor uw rug. Recht op en neer dweilen is minder belastend.

2. Beweeg de dweil zoveel mogelijk recht voor u uit, niet van links naar rechts, daarmee belast u uw armen en rug. Wilt u langs de muur dweilen, ga dan naast de wisser lopen.

3. Blijf rechtop staan en houd de onderrug gestrekt. Duw uw borst naar voren en houd uw schouders en ellebogen ontspannen omlaag.

4. Maakt u gebruik van een emmer, buig dan niet voorover als u deze wilt optillen. Ga door de knieën en houd de rug recht. Houd de emmer zo dicht mogelijk bij uw lijf.

5. Schoonmakers zijn er in alle maten, dus let er ook op dat de steel van de mop goed is ingesteld. Als hij te laag is, dan moet u bukken en krijgt u last van uw rug. U moet met een rechte rug kunnen dweilen.

