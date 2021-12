Dagrecept: Hertenbiefstuk met tijm en rozemarijn

Zo zijn edelhert en damhert in principe van juli en respectievelijk augustus tot februari te krijgen. Googel of zoek via jagersvereniging.nl een poelier bij u in de buurt. Zaterdag leest u trouwens meer over wild. Verwarm de oven voor op 80 graden, kruid de edelherten-biefstukjes met peper en zout en neem een koekenpan.

Verhit de olie en roomboter en bak het vlees om en om (drie minuten per kant) met de tijm, rozemarijn en knoflooktenen in de pan. Vergeet niet het vet over het vlees te bedruipen. Haal de biefstukjes uit de pan, leg ze in een ovenschaal en doe 5 minuten in de oven. Blus de pan af met de rode wijn en wildfond, kook voor de helft in en zeef de saus.

Spoel de pan om en giet de saus terug. Voeg daarna de room en truffelpasta toe. Haal de biefstukjes uit de oven en leg ze op de borden. Voeg het braadvocht uit de schaal ook bij de saus. Breng verder op smaak en giet de saus over de hertenbiefstukjes.

Nodig voor 4 personen:

- 4 edelhert-haasbief-

stukjes van elk 150 g

- 2 tl olijfolie

- 2 tl roomboter

- 1 takje rozemarijn

- 1 takje tijm

- 3 tenen knoflook (gepeld)

- 1 glas rode wijn

- 1 dl wildfond, 2 el room

- 1 tl truffelpasta (of truffel-

tapenade, naar smaak)

- snuf peper, ½ tl zout