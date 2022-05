Dagrecept: Schelpjespasta met zeevruchten

Om deze lente te vieren daarom vandaag een pasta met zeevruchten, uit het Italiaanse kookboek Cucina Maria van Maria Coumans. Doe de olie in een flinke koekenpan/hapjespan, voeg de geperste knoflook toe en laat even fruiten. Giet de wijn en de slagroom erbij en breng het geheel aan de kook.

Laat ongeveer 2 minuten pruttelen. Meng de maïzena door de saus en breng al roerende aan de kook. Voeg citroensap, peper en zout toe naar smaak. Kook intussen de pasta in ruim kokend water met zeezout al dente in een diepe pan. Laat goed uitlekken. Voeg de garnalen en de zeevruchten toe aan de saus en laat even meekoken, niet langer dan 3 minuten, anders worden ze te droog. Meng de pasta door de saus en verdeel over voorverwarmde borden. Garneer met gehakte peterselie.

Nodig voor 4 personen:

- 2 teentjes knoflook

(geperst)

- scheutje olijfolie

- 100 ml droge witte wijn

- 200 ml slagroom

- 1 el maïzena (met

wat water gemengd)

- 1 el citroensap

- peper en zeezout

- 200 g garnalen

- 200 g gemengde

zeevruchten

- 300 g schelpjespasta

- 1 el peterselie (fijngehakt)