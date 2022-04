Dit zijn de meestgemaakte fouten in de sportschool. Doe er je voordeel mee

1 Spiergroepen negeren

Vrouwen trainen het liefst benen, buik, billen en bovenarmen, mannen de borst, biceps en schouders. Vaak omdat dit hun probleemgebieden zijn. Pas ervoor op dat je de balans tussen de spiergroepen niet verstoort waardoor je sneller blessures kunt krijgen. Een goed voorbeeld zijn je buikspieren. Train je deze vaak, dan wordt deze spierspanning hoger. Door de kracht van deze spieren sta je dan ietsje voorover, waardoor je onderrug juist zwakker wordt. Voorkom dit door je hele lichaam te trainen.

2 Slordige techniek

Wie veel sport ontwikkelt na enige tijd een eigen trainingsstijl waardoor een correcte techniek met de jaren kan slijten. Mede doordat je zwaardere gewichten gebruikt en intensiever traint, kun je onbewust met de gewichten ’gooien’ of oefeninge te snel uitvoeren. Hierdoor train je je spieren vaak niet optimaal en kun je de kans op blessures verhogen. Check daarom elke paar maanden bij je trainer of je de oefeningen nog correct uitvoert.

3 Te lage intensiteit

De geijkte drie series van vijftien herhalingen met een middelmatig gewicht zijn prima voor de algemene sportiviteit, maar om in vorm te komen moet je harder trainen. Gooi die verbranding omhoog en verhoog gerust het gewicht als je voelt dat het makkelijk gaat. De laatste drie herhalingen van je series moeten je echt moeite kosten.

4 Te snel

Veel (vooral onervaren) fitnessbeoefenaars, voeren hun oefeningen veel te snel uit. Hierdoor train je te licht en worden je spieren nauwelijks geprikkeld om sterker te worden en meer te verbranden. Voer de oefeningen zo uit dat één herhaling in totaal drie à vier seconden duurt.

5 Alleen cardio

Cardio is een prima methode om je conditie op te bouwen en vet te verbranden. Maar voor maximale vetverbranding is krachttraining een noodzakelijke aanvulling. Bij cardiotraining verbrand je vet tijdens en een paar uur na het trainen, maar sterke spieren verbranden 24 uur per dag vet, dus zelfs terwijl je slaapt! Door kracht- en cardiotraining te combineren, kom je sneller in vorm.

6 Geen doelen

Als je niet weet waar je precies heen wilt, dan duurt de weg ernaartoe lang. Soms zo lang dat je onderweg afhaakt omdat je simpelweg niet ziet dat je vooruitgang hebt geboekt doordat het zo geleidelijk gaat. Houd daarom een doel voor ogen. Maak foto's van jezelf en houd een logboekje bij om je vooruitgang in de gaten te houden.

7 Sportdrankjes en energierepen

Drankjes en repen zijn misschien wel erg lekker tijdens de training, maar zitten ook tjokvol suiker en andere chemicaliën. Bewijs je lichaam een dienst door water te drinken tijdens het sporten. Ongeveer een halve liter tot een liter per training van anderhalf uur is prima.

8 Geen variatie

Langer dan drie maanden hetzelfde trainingsprogramma doen, zorgt dat je minder energie verbruikt tijdens de training. Je spieren krijgen nauwelijks meer prikkels om sterker te worden. Ook is het niet bevorderlijk voor je motivatie. Vraag daarom elke acht weken een nieuw schema op je sportschool of aan je trainer met daarin nieuwe oefeningen, variaties in herhalingen, series en rustperiodes.

9 Eetgewoontes en vetverbranding

Hard trainen, maar toch weinig resultaat? Grote kans dat het aan je voeding ligt. Breng wat meer structuur aan door in elk geval elke dag te ontbijten en wat vaker kleine maaltijden te eten in plaats van drie grote maaltijden per dag. Drink meer water en laat de frisdranken staan. Je zult zien dat je veel sneller in vorm komt.