Tuintip: zo krijg je lekkere zelfgekweekte tomaten

Culinair

Deze eetgewoontes worden gezien als grootste afknappers

Zul je net zien: heb je een afspraakje in een restaurant, blijkt je date een ongelooflijk kieskeurige eter te zijn of zomaar ongevraagd met met zijn of haar vork in je eten te prikken. Volgens een recent onderzoek zijn dat een paar van de grootste afknappers.