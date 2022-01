Dagrecept: Mosterdsoep met zilte zeekraal

Door Reza Bakhtali

Ik was afgelopen zomer op Texel waar ik kennismaakte met typisch Wads eten zoals Eÿerlandtsche Struyf (een soort omelet) en sakkoek: een pudding-achtige die in een zak wordt gekookt. Tijdens een wandeling in het kweldergebied De Slufter zag je bovendien overal lamsoor groeien. Deze zilte groente is een uitstekende smaakmaker.