Recept van de dag: haringsalade

En vandaag begint de vastentijd. Althans volgens de katholieken. Vroeger was iedereen dat, dus in de hele christelijke wereld begon de periode van 40 dagen tot Pasen waarin slechts één volle maaltijd per dag werd gegeten en werd afgezien van vlees. En geen koekjes meer bij de koffie, veel mensen gaven suiker helemaal op, snoep ging in het snoeptrommeltje dat met Pasen vol zat met aan elkaar gekleefde stroopwafels en drop. Eigenlijk is het traditioneel vandaag dus haringhappen, zoals ik gisteren al schreef. Weet je wat, nóg een keer haringsalade.