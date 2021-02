Recept van de dag: Flamiche of quiche?

Eerst het deeg maken. Lijkt altijd heel veel werk. Ben je echter klaar dan is het hoofd leeg en de zinnen staan op oneindig. Dat is het cadeau van deeg maken. Knijp met de vingertoppen de boter door de bloem. Voeg de eidooier toe en 4 theel. ijskoud water. Roer het liefst met een stalen lepel tot het een samenhang wordt. Kneed dan heel snel tot een bal. Inpakken en de koelkast in. Half uur ongeveer. Dan een springvorm beboteren. Deel de bol in 2/3 en 1/3 en maak een bodem met een opstaande rand in de springvorm. Rol alvast de bovenkant uit, zodat die straks de hartige taart kan afsluiten.

Nodig:

Voor het deeg:

• 220 gr bloem

• 150 gr boter, in blokjes, koud

• 1 eidooier

• paar druppels ijswater

Voor de vulling:

• 500 gr prei, in stukjes

• 50 gr boter

• 200 gr zachte pittige roodkorstkaas

• 1 ei en

• 1 eidooier

• 0.5 dl slagroom

• 1 ei, losgeklopt

Bereiding:

De prei snij je in stukjes van 1 cm. Altijd alleen het wit en het lichte groen.

Even wassen, dan 7 minuten koken. Laat uitlekken.

Nu boter in de koekenpan, prei er in, de kaas er door roeren.

Van het vuur roer je er het ei door, nog een eidooier en de room. Nu nog peper en zout.

Doe de massa op de deegbodem, strijk het een beetje uit.

Dan de deegdeksel er op. Aan de randen dichtknijpen. Maak een gaatje in het midden.

Bestrijk de bovenkant met het gekluste ei.

Nu ongeveer 35 minuten, tot goudglanzend, in de oven. Voorverwarmd, op 180° C.