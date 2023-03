Zo weet je of je als koppel genoeg seks hebt

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: hoe vaak je vrijt zegt weinig over de gezondheid van je relatie. „Er is geen juiste of gezonde hoeveelheid seks die je als koppel nodigt hebt”, zegt Jessica Zimmerman, een Amerikaanse relatietherapeut en seksuoloog tegen website Mindbodygreen. Zimmerman zegt dat het vooral belangrijk is dat je een seksleven hebt waar niet alleen jij, maar ook je partner blij van wordt. „Zodra twee mensen tevreden zijn over hun seksleven, hebben ze genoeg seks.”

Shadeen Francis, seks- en relatietherapeut, voegt daar bovendien aan toe dat het helemaal niet erg is als er een tijdje weinig of helemaal niet gevreeën wordt. Volgens haar is er namelijk vaak een goede reden waarom koppels bewust of onbewust minder tussen de lakens duiken. Sterker nog: een relatie zonder seks kan ook voordelen hebben. „Het kan koppels dichter bij elkaar brengen”, denkt zij. In dat geval is het wel belangrijk dat beide partijen comfortabel zijn met het feit dat de relatie (even) seksloos is anders loop je het risico op spanningen binnen de relatie.

Communiceren

Het klinkt wat cliché, maar in een relatie draait het allemaal om goede communicatie. Oók als het om seks gaat. Ben je niet tevreden, dan is het volgens Zimmerman belangrijk dat je daar met de ander over praat. Maar, zo benadrukt ze: bespreek niet alleen hoe vaak je eigenlijk seks wil hebben, maar ook wat je verlangens zijn en wat je fijn vindt.