Koken uit het nieuwe boek van Donna Hay: supersnel en supervers (inclusief lekker recept)

Daar is Donna Hay weer. De vrouw die sneller kookboeken uitbrengt dan ik ze kan uitkoken. Tijdens de eerste lockdown probeerde ik Weeklight uit en tijdens de tweede haar nieuwste, Everyday fresh. Opnieuw een boek volgens haar be- proefde recept: gerechten die net een tikje anders zijn en prachtige beelden waarbij de versheid van de pagi-na’s spat. Supersnel en supervers is het motto.

Al dat moois geeft zin om te koken, dus komt de aubergine-baba ganoushbowl op tafel. De foto doet vermoeden dat er behoorlijk wat werk in zit, maar het blijkt een fluitje van een cent. Typisch Hay: alles klopt. Geen verrassingen of twijfel of iets in het recept nu zus of zo moet.

Alleen is zoveel nauwgezetheid soms een beetje raar, want staat er nu echt dat je 16 gram muntblaadjes en 24 gram bladpeterselieblaadjes nodig hebt? Die hoeveelheid kruiden heb ik een beetje gegokt. Gaf niet, want het eindresultaat was lekker.

Het is het soort gerecht dat je in een hippe lunchbar voorgeschoteld zou krijgen. Dat je de aubergine zelf als een soort kommetje gebruikt, maakt het nog iets specialer. Na een tijd wordt de baba ganoush wel wat veel; een halve aubergine per persoon was voldoende geweest. Dus steek ik dit recept als ideaal voorgerecht in mijn mapje ’voor als we weer etentjes mogen geven’.

Dat mapje zit al aardig vol, dus laten we hopen dat we weer volop in het Rijk der Vrijheid en Etentjes zitten voordat Donna wéér een nieuwe uitbrengt.

Recept : aubergine-baba ganoushbowl (4 pers.)

4 middelgrote aubergines, olijfolie, zeezout, grofgemalen zwarte peper

Baba ganoush: 1 teen knoflook, 2 el lichte tahin, 280g Griekse yoghurt, sap halve citroen, 60 ml olijfolie, zeezout, grofgemalen zwarte peper

Freekehsalade: 320 g gekookte freekeh, 1 lente-uitje in dunne ringetjes, 2 komkommers (plakjes), 24 g bladpeterselieblaadjes, 16 g muntblaadjes.

Bereiding Halveer aubergines, snijd het vruchtvlees ruitvormig in; zorg dat je de huid niet raakt. Bestrijk met olie en strooi er zout en peper over. Leg met bakpapier op bakplaat. Zet ca. 40 min. in de oven (200 C) tot vruchtvlees zacht en gekaramelliseerd is. Schep voor de baba ganoush vanuit het midden de helft van het vruchtvlees uit de aubergines, laat 10 min. afkoelen. Draai het in een foodprocessor met de knoflook, tahin, yoghurt en het citroensap tot een gladde massa. Druppel terwijl de machine draait, langzaam de olie erin en breng op smaak met zout en peper. Schep voor de salade de freekeh, lente-ui, komkommer, peterselie en munt om in een kom. Druppel er olie overheen en breng op smaak met zout en peper.

Vul aubergines met baba ganoush en schep er freekehsalade over.