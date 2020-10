Recept van de dag: Fijne linzen en knolselderij-salade

De filosofie is dat bonen veel minder grondstoffen aan de natuur vragen dan vlees en toch zo goed als vleesvervangend kunnen zijn. Persoonlijk denk ik dat vlees elke dag zijn tijd wel heeft gehad. Als vlees, dan goed vlees, en verder heerlijk experimenteren met andere smaken. Dit recept bijvoorbeeld. Met puylinzen. Dat zijn die kleine groenbruine linzen. Niet weken, direct koken. Wat een smaak.

Kook de linzen met een laurierblaadje erbij in ongeveer 20 minuten gaar. Je moet altijd even kijken hoeveel water erbij moet, begin met twee vingers boven het water, een beetje zoals rijst. Snij de knolselderij julienne, dat wil zeggen in fijne reepjes. Daar kan je allemaal keukenmachines op loslaten. Hoewel, met een goed scherp mes gaat het ook prima. Meng er het citroensap door, lekker van smaak, gezond en voorkomt dat de knolselderij bruin wordt. Linzen afgieten, op smaak brengen met wat zout en peper. Meng mayonaise, mosterd, crème fraîche en flink wat zwarte peper. Dik, romig, friszuur moet het zijn.

Meng de linzen, de knolselderij, de peterselie, de kappertjes en de dressing. Met een goed stuk brood, wat extra mosterd, misschien een stuk kaas een complete maaltijd. (uit: “Peulvruchten”, Jenny Chandler, uitg. Karakter.)

Nodig voor 4 personen:

• 200 gr puylinzen

• 1 laurierblad

• 1 knolselderij van ongeveer 700 gr, geschild

• sap van ½ citroen

• zout en peper

• 2 eetl peterselie, gehakt

• 2 eetl kappertjes

• 5 eetl mayonaise

• 2 eetl dijonmosterd

• 2 eetl crème fraîche