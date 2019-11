En toen moesten de verrotte bielzen weg. Oei, daar zit me toch een troep in. Dertig jaar geleden door de vorige bewoonster in de tuin gelegd om het hoogteverschil op te vangen. Want vanuit de keukendeur als het ware naar beneden de Kromme Rijn inrollen, was en is ook niet ons idee.

We zochten tegels en stenen uit en er zou een muurtje komen. Precies op de dag dat die dertig jaar geleden viel, stond er midden in de tuin een replica van de Berlijnse Muur. Van buiten werden tonnen zand binnengereden. Zegge en schrijve één plant staat er nog, een kronkelwilg. De rest ligt in de hoek op een hoop. Mijn vrouw zegt dat het goed komt.

Midden in de nacht zit ik rechtop in bed en bedenk welke plant ik al dagen mis. Zou die ook zijn bewaard? Hoe kom ik aan een nieuwe als die er niet meer is? Hoe krijg ik het bodemleven weer op gang? En die aardbeien? Het was geen best ras, dit is een kans om een ander ras te proberen. Misschien... Ja, ze heeft gelijk, alles komt goed...

Of? Waar ligt de rabarberstronk?!

