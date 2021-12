Op zoek naar kerstcadeaus? Met deze tips voorkom je een miskoop

Vraag om een verlanglijstje

Het klinkt zo logisch om een verlanglijstje te maken, maar doe je dit ook echt? En als aan jou gevraagd wordt een verlanglijstje te maken, weet je dan ook meteen wat je wil hebben? Vaak is het lastig om direct dingen te bedenken die je ook echt nodig hebt en schrijf je toch spullen op je verlanglijstje waar je niet zo veel aan hebt.

Daarom is het nog beter om altijd een (digitaal) lijstje bij je te hebben. De beste ideeën komen spontaan en zo kun je al deze ideeën verzamelen en bewaren tot de feestdagen. Zo heb je een mooi verlanglijstje waar je echt wat aan hebt voor de feestdagen.

Tip: Vraag je gezinsleden om ook zo’n lijstje bij te houden, zo is het een stuk makkelijker om voor iedereen iets leuks te kopen. Nu komt dit idee misschien voor dit jaar te laat, maar als je dit vanaf nu gaat bijhouden wordt de keuze voor cadeau’s volgend jaar een stuk makkelijker!

Geen verlanglijstje? Maak dan een moodboard voor inspiratie

Wil je cadeaus voor iemand kopen, maar heb je geen idee wat? Of misschien heb je ook voor jezelf helemaal geen idee wat je wil vragen? Ga dan goed voorbereid aan de slag door een moodboard te maken.

Met een moodboard creëer je een goed beeld van de stijl en smaak van iemand en kun je dus gericht een aankoop doen. Een moodboard kan over van alles gaan, bijvoorbeeld over interieur, kleding, gerechten of bestemmingen. Hier check je moodboard voorbeelden.

Bekijk ook: Kwart van de Nederlanders viert feestdagen het liefst zonder cadeaus

Vind je een moodboard maken ingewikkeld? Dat hoeft het helemaal niet te zijn. Kijk of diegene voor wie je wat wil kopen Instagram of een Pinterestaccount heeft. Grote kans dat hier al een mooi overzicht van foto’s met favoriete dingen staat en dat je dit als moodboard en uitgangspunt kunt gebruiken als je een cadeau koopt.

Laat je niet verleiden

Als het goed is kun je met bovenstaande tips goed op pad en weet je heel gericht wat je kan gaan kopen. Maar grote kans dat je in de winkels verleid wordt door allerlei aanbiedingen. Winkels zijn immers zo ingericht om mensen impulsaankopen te laten doen, zeker rond de feestdagen!

Probeer op een rustig moment te gaan winkelen. Dit winkelt een stuk prettiger dan op een zaterdag- of zondagmiddag. Hoe rustiger het is, hoe beter jij in je vel zit, des te kleiner de kans dat jij je laat verleiden een impulsaankoop te doen.

Laat je ook niet afleiden door een vriendin, partner of kinderen met wie je gaat winkelen en die andere ideeën dan jou hebben. Ga het liefst alleen winkelen, zodat je je kunt focussen op je lijst en zo snel mogelijk klaar bent.

Door vooraf goed te bepalen wat je wil kopen, een goed moment te kiezen om te gaan winkelen en je niet te laten afleiden door aanbiedingen en meningen van anderen is de kans dat je een miskoop doet een stuk kleiner.