Top 5: de lekkerste limonadesiroop met sinaasappelsmaak

Ik heb de afgelopen warme weken veel frisse limonade met passievruchtensmaak gedronken. Liefst aangelengd met koolzuurhoudend water en net niet té zoet. Daar kan geen frisdrank tegenop als je het mij vraagt!

Nu had ik natuurlijk graag een limonade met dezelfde exotische smaak getest, maar dan loop je tegen het feit aan dat er veel te weinig aanbieders van deze variant zijn.

Daarom gaan we deze week voor een bekende basissmaak: sinaasappel.

Niet dat er alleen maar sinaasappel en suiker in de siroop zit, integendeel. Het gaat meestal om een combinatie van fruit en toevoegingen. Voor de sinaasappelsmaak worden ook appel en soms mandarijn gebruikt.

Hierbij varieert het vruchtensap (uit concentraat) van 2,5 procent tot 75 procent. Dikwijls een combinatie van zoetstoffen (acesulfaam-k, sucralose) en suiker (of goedkopere glucose-fructosestroop, gemaakt van maïs). Al zijn er ook A-merken die alleen suiker toevoegen of stevia gebruiken voor de variant zonder toegevoegde suiker.

Wij gingen voor sinaasappellimonade met suiker en zoetstof en hanteerden de verhouding water-siroop op de verpakking. Zeven merken passeerden de revue. Hoewel collega’s van zoet houden, zijn er grenzen.

Raak – u weet wel, de vroegere frisdrank – onder meer bij Dirk/Dekamarkt/Jumbo, deed het glazuur van de tanden springen. Solevita van Lidl miste juist weer smaak. De lekkerste limonade kwam van Burg Siroop, Tasting Good Limonadesiroop, Plus, Albert Heijn en Karvan Cevitam.

1. Het minder bekende Burg Siroop, onder meer te koop bij Spar, gaat er met de eer vandoor. „Ruikt, smaakt en ziet er lekker uit.” „Volle, bijzondere smaak, ik proef fruit.” „Niet overdreven zoet, fris.” €1,39 per liter

2. Ook op twee geen A-Merk. Tasting Good Limonadesiroop, te koop bij Dirk/Dekamarkt. deed aan ranja van vroeger denken. „Zoet, maar niet te zoet.” „Vertrouwde smaak”, klonk het opgetogen. €0,89 per liter

3. We vinden Plus op de derde plaats terug, waarbij vooral de fruitigheid werd geprezen. „Fris en fruitig, een echte sinaasappelsmaak.” „Niet te zoet, maar wel echt limonade.” €2,29 per 750 ml

4. Daar is de grootgrutter uit Zaandam. Albert Heijn viel ook in de smaak. „Hé, ik proef sinaasappel!” „Prima, maar voor mij toch te zoet”, klonk het ook meerdere malen. €0,89 per liter.

5. Toch verrassend: Karvan Cevitam is hekkensluiter. „Iets waterig maar dat vind ik lekker.” „Zuur, meer citroen dan sinaasappel.” „Smaakt chemisch”, klonk het zelfs. €3,49 per 750 ml.