Familie Kooiman ontfermt zich over pleegkinderen

De familie Kooiman op de camping waar ze een stacaravan en een tent heeft staan. „Zo brengen we bijna alle vakanties door.” Ⓒ foto Aldo Allessie

In een tijd waarin zekerheden schaarser worden, is er één belangrijke vastigheid: het gezin. Een mini-maatschappij in een woelige wereld. Elke week zetten wij er een in de schijnwerpers. Hoe leven ze, wat zijn hun regels en hebben ze bijzondere gewoonten? Vandaag de familie Kooiman uit Andijk, waar naast vier eigen kinderen drie pleegkinderen wonen.