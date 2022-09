Onderzoek: vroeg opstaan (en de hele dag actief zijn) maakt gelukkig

Althans, dat zeggen onderzoekers verbonden aan het medisch centrum van de Universiteit van Pittsburgh in JAMA Psychiatry. Volwassenen die voor 7 uur ’s ochtends uit bed gaan en de hele dag door in beweging blijven, zouden volgens hen minder kans hebben op depressieve klachten. Het is goed om te weten dat niet de intensiteit van de activiteit belangrijk is, maar de lengte ervan. Mensen die elke dag een half uur tot een uur heel intensief sporten, ervaren namelijk minder mentale gezondheidsvoordelen dan mensen die de hele dag door licht actief bezig zijn.

Vooral ouderen zouden volgens het onderzoek de gezondheidsvoordelen merken van vroeg opstaan in combinatie met actief bezig blijven. Om tot deze conclusie te komen, analyseerden de onderzoekers de gegevens van 18.000 65-plussers die een week lang moesten rapporteren hoe laat ze wakker werden, welke activiteiten ze deden (en hoelang) en hoe ze zich gedurende de dag voelden.

De onderzoekers ontdekten dat de groep die de minste depressieve klachten ervoer (37% van de mensen), voor 7 uur ’s ochtends uit bed kwam en de gehele dag actief bleef. Ook opvallend: de mensen die elke dag een ander ritme hadden (dan weer laat naar bed, dan weer vroeg wakker) toonden meer tekenen van sombere gevoelens.

„Veel mensen denken dat de intensiteit van activiteiten belangrijk is voor de gezondheid, maar de duur van de activiteit is misschien wel belangrijker”, zegt Stephen Smagula, assistent-professor psychiatrie van de Universiteit van Pittsburgh . „Je hoeft dus niet een marathon te lopen, maar de hele dag bezig blijven kan al veel voor je mentale gezondheid doen.”

Smagula: „Veel ouderen hebben een vast dagelijks ritme: ze staan voor 7 uur op en blijven elke dag ongeveer 15 uur actief. Zij blijken gelukkiger, minder depressief en hebben bovendien betere cognitieve vaardigheden.”