Chinees Nieuwjaar vieren? Daar horen dumplings bij! (inclusief recept)

Dumplings lijken een beetje op ravioli en worden vooral in het noorden veel gegeten. Ze worden vaak van varkensgehakt gemaakt, maar voor de vulling kun je ook kip, garnalen of groenten gebruiken.

Zelf maken? Probeer dit recept voor een vulling met varkensgehakt en garnalen van Felix Wilbrink dan eens. Je kunt de velletjes ook zelf maken maar handiger is het, zeker in het begin, om ze te kopen: jiaozi-velletjes heten ze. Schepje vulling er op, rand bevochtigen, dichtdrukken en in 7 minuten koken.

Nodig voor de vulling:

200g varkensgehakt

400g Chinese kool

2 tl zeezout

1 tl gedroogde garnalen

5 el Chinese bieslook

1 el gehakte, verse gember

1/2 tl gemalen (witte) peper

2 el sesamolie

1 el lichte sojasaus

1 el Shaoxing rijstwijn

1 el olie

4 el water

Bereiding:

Week de gedroogde garnaaltjes een half uur in een scheut kokend water en hak fijn. Snijd de Chinese kool eerst in reepjes, dan in blokjes.

Leg deze kleine stukjes kool in een vergiet en vermeng met het zeezout. Knijp na een kwartiertje flink in de kool om die te kneuzen, wacht nog een kwartier en tegen die tijd kun je er flink wat vocht uit knijpen.

Als je bang bent voor zout kun je de kool eerst even afspoelen. De kool ziet er nu uit of die geblancheerd is. Meng nu samen: het gehakt, de garnaaltjes, de uitgeknepen Chinese kool en de rest van de ingrediënten. Laat dit mengsel een half uur tot een dag marineren in de ijskast.