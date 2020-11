Recept van de dag: alle lof voor witlof

Doe een flinke klont boter in een grote braadpan met dikke bodem. Snij de lof stronkjes, reken anderhalf per persoon, in de lengte door en leg ze met de open kant naar beneden in de boter. Druppel er citroensap of en knip er bijvoorbeeld salie of tijm over. Leg er een deksel op, op een kiertje en laat ze lof zo karamelliseren. (Kwartiertje ongeveer) Je zal verbaasd staan, de randjes smaken nu opeens zoet. Natuurlijk serveren met een goeie worst ernaast en wat grof gestampte aardappels

Nodig:

1 kilo Witlof of Roodlof

citroensap

takje salie of tijm