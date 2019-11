Lezersreacties: ’Skiën waar het gezellig is!’

Als er iets is dat we uit de reacties op onze oproep van afgelopen week kunnen opmaken, is het wel dat gezelligheid belangrijk is bij het uitzoeken van een goede wintersportlocatie. Dat kan ’m zitten in het gezelschap: velen van u gaan met gezin of familie, sommigen zelfs inclusief hond. Ook de gezelligheid van de verblijfplaats is belangrijk. Dat zit ’m niet altijd in de mogelijkheden voor een stomende après-ski, maar meer in de sfeer van het bewuste dorp, zo vindt onder anderen Linda Master.

Wat verder valt op te maken, is dat accommodaties niet per se luxe hoeven te zijn, als het er maar schoon is. Oostenrijk is een veelgenoemde bestemming. Ronald Mulder doet het dit jaar anders en gaat verrassend naar Japan. Al zit-ie in maart ’gewoon weer’ in Les Arcs, Frankrijk.

Jacqueline Hoogendijk pakte haar eerste skivakantie vorig jaar meteen groots aan: met festival Tomorrowland Winter in Alpe d’Huez. „Ik had echt een hekel aan sneeuw, maar het was geweldig. Met de skilift naar boven, onderweg naar beneden stoppen bij podia voor een drankje en dansen en daarna weer op de lange latten. Wat een geweldige ervaring. Ik riep altijd: waarom de sneeuw opzoeken als je ook naar de zon kunt? Maar ik ben om!”

Autovrij

Mijn favoriete bestemming is Serfaus in Oostenrijk. Een gezellig dorp, goede voorzieningen en een fijn publiek. Niet swingend, maar ontspannen en gezellig zoals ik het graag heb. En autovrij, waardoor je makkelijk met je board of ski’s over straat kuiert. Geen viezigheid want er wordt niet gestrooid.

Koos van der Boon

Geen après-ski

Wij gaan skiën in het westen van Maryland in de Verenigde Staten: Wisp en McHenry. Met hond en familie zitten we een week in een huis. Het is er koud genoeg en er ligt veel sneeuw. Après-ski en eten zijn daar minder belangrijk en dat is prima, want we willen geen circus met feestende mensen.

Hanneke van Busschbach

Vier keer

Mijn vrouw (68) en ik (69) zijn pas begonnen met skiën toen we 48 en 49 jaar waren. Inmiddels zijn we totaal verslingerd en gaan we onder meer naar Kaprun, vanwege de hoogte sneeuwzeker. Maar ook naar Seefeld, een stuk duurder, maar hier zijn we ooit begonnen. Sneeuwzekerheid, een gezellig dorp en bekend zijn met het gebied zijn voor ons belangrijk.

Stanley Daalder

Afwisseling

Wij gaan elk jaar, meestal naar Oostenrijk. Dit jaar wordt het Wagrain. We kiezen altijd voor een gebied dat minimaal 100 km aan pistes heeft, want de ervaren skiërs en snowboarder in onze groep willen niet continu dezelfde berg af. Al wordt skiën in andere gebieden natuurlijk steeds moeilijker als je het al jaren doet. Toch lukt het nog steeds.

B.J. van der Horst

Dolomieten

Wij gaan dit jaar naar Kronplatz, in de Italiaanse Dolomieten. Mijn man gaat voor het eerst skiën en is nog volop aan het lessen. Ik ben al vaker geweest, maar heb het ook al lang niet meer gedaan. Ik ben op veel plekken geweest, in de bekendste Franse wintersportgebieden, maar ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Italië is nieuw, dus ik ben benieuwd.

Miranda Timor-Knobbe

Cultuur

Ik ga dit jaar naar Sarajevo, Bosnië. Het skigebied is niet groot, maar het leek ons leuk om skiën te combineren met cultuur snuiven. Lekker skiën en dagelijks uit eten, aangezien het er niet veel kost.

Jacob Kleinjan