Weggooien is zonde: zo wordt oud brood weer lekker

We horen je denken: oud brood, daar maak je toch gewoon croutons van? Natuurlijk doe je dat, maar in dit geval hebben we het over het type brood dat nog nét een dagje – of drie – ouder is en dus keihard.

Oud brood

Laten we vooropstellen dat je brood überhaupt niet weg moet gooien, tenzij het zo groen is dat het uit zichzelf weg kan lopen. Mocht dat dus nog niet het geval zijn, dan hebben we dan kun je er lekkere dingen van maken. Denk aan panzanella, als topping over je pasta, of wentelteefjes.

Nog ouder brood

Valt er echt geen land meer te bezeilen met je oude brood en is het zo hard dat je niet weet of je een baksteen of een brood in handen hebt? Dan is de kans groot dat je voor een enkeltje prullenbak gaat. Zonde! Want met slechts twee simpele handelingen en een oven beleg jij straks weer je brood alsof er niks aan de hand is.

Zo maak je het weer eetbaar

Hoe maak je oud brood dan weer eetbaar? Steek het brood met de dichte kant (dus niet waar al van gegeten is of het ‘open’ gedeelte van het stokbrood bijvoorbeeld) onder de lopende kraan, warm of koud maakt niet uit. Geen voorzichtig drupwerk dus, de kraan mag volledig open. Bang voor een doorweekte binnenkant? Zelfs dat is geen enkel probleem.

Oud brood in de oven

Zet je oven vervolgens op de hoogste stand, als in 300 graden. Leg je brood na voorverwarming direct op het rooster en verwarm in 6 tot 7 minuten, afhankelijk van de grootte. Is je brood compleet doordrenkt van water, ook van binnen? Laat het dan een minuut of 10 à 12 in de oven. Haal je brood er na deze tijd uit en je zult zien: het brood is weer te eten!