Recept van de dag: ouderwetse gehaktballen

Felix Wilbrink Oma is er al zo lang niet meer en toch die gehaktballen van haar... ik denk er nog zo vaak aan. Die gehaktballen, die waren perfect. Dat kwam omdat oma in het begin van de week een stukje vlees braadde en dan het vet op de jus liet stollen. In dat vet braadde ze weer nieuw vlees en telkens ging de jus weer terug in de oerjus.