Op Kaapverdië kom je binnen no time van al je stress af

Een haai van ongeveer een meter lang zwemt langzaam dichterbij door het heldere zeewater, zijn vin parmantig omhoog. Gevolgd door een iets kleiner vriendje: ook een citroenhaai. Paniek? Een nachtmerrie? Ben ik opeens Freek Vonk?

Welnee, ik ben op het Kaapverdische eiland Sal aan het pootjebaden in Shark Bay, bekend vanwege de overvloedige haaienpopulatie. Citroenhaaien, alleen gevaarlijk voor de mens als ze worden uitgedaagd. Langs de visrijke kusten van Sal hebben ze bovendien meer dan genoeg te eten en zijn ze beslist niet uit op onze kuiten. Sterker nog, ze schieten angstig weg wanneer ik mijn voeten verplaats.

Verderop staan nog veel meer wadende mensen in het water te loeren. Shark spotten is een populaire bezigheid. De plaatselijke bevolking maakt er handig gebruik van door waterschoenen te verhuren, onmisbaar, want er liggen hier veel stenen in het water. Dat gebeurt vanuit kleine hutjes, opgetrokken uit kleurige planken.

Dat is tegelijkertijd een van de grote charmes van Sal, het bekendste eiland van Kaapverdië. Er zijn aardig wat toeristen, maar op een of andere manier is het (nog) niet toeristisch. De dorpen zijn authentiek. Geen strak opgetrokken megawinkels, geen McDonald’s, geen gelikte terrassen. Hoogbouw is er verboden; hotels mogen niet meer dan drie verdiepingen zijn. De zanderige vlaktes van dit dertig kilometer lange en vlakke eiland worden doorsneden door Afrikaanse hobbelbobbelwegen, alleen op de echte hoofdaders ligt asfalt.

Verrukkelijke zee

En dat allemaal op slechts zes (rechtstreekse) uren vliegen van Amsterdam. Toegegeven: ik wist vooraf alleen bij benadering waar de Kaapverdische Eilanden zich bevinden. Voor de kust van Senegal en Gambia, een stukje vliegen voorbij de Canarische Eilanden. Maar met een heel andere (Afrikaanse) sfeer én klimaat, want omdat het zuidelijker ligt, is het hier echt het hele jaar warm en zonnig.

Dat is meteen de grote reden waarom toerisme naar Kaapverdië en vooral op Sal vanuit het koude Europa in een stijgende lijn zit. Midden in november, terwijl in Nederland over naderende nachtvorst wordt gesproken, dobber ik in kristalhelder zeewater. Rillend ’doorkomen’ is niet nodig. Wat een verrukkelijke zee, inclusief flinke maar niet te hoge golven.

Ik kan uren loom ronddrijven, afgewisseld met rusten op een bedje aan het vier kilometer lange strand van Santa Maria, bekend om het poederachtig zachte en witte zand. Geen stenen, rotsen of schelpen, gewoon onbekommerd op blote voeten de golven inrennen. Volgens Lonely Planet hoort Kaapverdië dan ook in de top 10 van de beste reisbestemmingen voor mooie stranden en kleine eilanden.

Even inkopen doen in Santa Maria; het houten spelletjes Oris of een t-shirt met het lokale motto ’No Stress’.

Gecombineerd met voorzieningen als parasols, strandbedden en strandbars, vaak eigendom van de vele hotels die langs dit strand zijn te vinden. Door de verplichte laagbouw en de aanwezigheid van tropische tuinen doen ze echter niet opdringerig aan. Op blote voeten, slippers in de hand, loop ik langs de kustlijn naar dorpje Santa Maria.

Op de houten pier die tientallen meters het water insteekt, maken vissers hun netten en hun vangst schoon. Een forse moot glanzend rode tonijn verwisselt van eigenaar voor bijna niks, even verderop liggen bont gevlekte tandbaarzen netjes op rij in de kraam. Vanuit een paar bouwvallige kraampjes worden souvenirs verkocht zoals het uit hout gemaakte spelletje oril: een houten plankje met daarin 12 kuiltjes en 48 zaden. De verkopers zijn niet te beroerd om een en ander te demonstreren.

Evenwicht

Richting het stadje passeer ik restaurant Palm Beach. Een verrassende plek, want deze hip ingerichte strandtent zou aan het strand van Bloemendaal niet misstaan. Meubilair van bamboe en riet, omringd door palmbomen en zand, kun je er heerlijk Italiaans eten. Lokale restaurants als Esplanada Rotterdam in het verderop gelegen vissersdorpje Palmeira bieden spannende specialiteiten zoals zeevingers en cracas, grote holle schelpen die op de zeebodem groeien. Met lange ijzeren vorken peuteren we de inhoud eruit.

Dat evenwicht tussen authentieke eilandsfeer en oprukkende voorzieningen typeert Sal. In het ene deel van Santa Maria stoffige supermarktjes en ietwat deplorabele pandjes, even verderop de net aangelegde wandelboulevard Rua 1 de Junho. Palmbomen strak in het gelid, kleurig strakke winkeltjes waar creditcards welkom zijn, eigentijdse koffiebarretjes. Maar allemaal kleinschalig.

De meeste bezoekers zijn tevreden met een week zon, zee en zand. Maar hoewel Sal op het eerste gezicht één grote zandvlakte lijkt, zijn er verrassende plekken om te bezoeken. Zoals Salinas de Pedra Lume, zoutvelden in een oude vulkaankrater bij het stadje Padra Lume. Bij het aanrijden lijkt het alsof ik op de set van een Indiana Jones-film terecht ben gekomen, terwijl ook de volgende versie van Star Wars er prima zou kunnen worden opgenomen.

Een onaards landschap met rode bergen, houten constructies waarover vroeger het zout werd vervoerd en een lange geheimzinnige tunnel die naar de spierwitte, fotogenieke zoutvelden leidt. Hier wacht een Dode Zee-ervaring; héél voorzichtig het water inlopen en vooral niet spatten of in je ogen wrijven, want het water is 27 keer zouter dan de oceaan. Vervolgens rustig achterover zakken en, heel ontspannend, als een kurk in dit zoutmeer drijven.

Watersportparadijs

Verwacht geen culturele bezienswaardigheden (wel heel veel streetart!) of overdonderende natuur. Maar Sal is beslist een paradijs voor watersportactiviteiten als snorkelen en duiken. Opeens vind ik mezelf terug tijdens een les kitesurfen bij de Mitu & Djo Kite Surf School aan Costa da Fragata. Gelukkig hoef ik niet het water in, het is op het strand al spannend genoeg om de enorme kite met één hand te besturen. Wat een krachten komen daarbij los! Medecursisten zie ik zand happen, maar mijn instructeur heeft gelukkig compassie genoeg om goed bij te sturen.

Verderop zit ik ervaren kitesurfers door en boven de golven vliegen. Het moet fantastisch zijn om dat goed te kunnen en wat is dit met wind, zon en heldere zee een perfecte plek om het te leren of te beoefenen. Geen wonder dat Sal de geboorteplek van verschillende kitesurfkampioenen is.

Toch lig ik liever lui op een catamaran Sodade, een NoLimits-tour die vanuit het vissersplaatsje Palmeira kan worden gemaakt. Ik bemachtig een grote Fatboy ligzak en krijg meteen een glas ijskoude cava aangereikt. Wie nog geen vakantiegevoel heeft, krijgt het meteen.

Nu een uurtje varen richting de machtige rots Sleeping Lion springt iedereen vrolijk vanaf de boot in het prachtige blauwe water. Op de terugweg haalt de bemanning trommels tevoorschijn en worden alle natte bikini’s en zwembroeken droog gedanst.

Tenminste, als je daar zin in hebt. Lekker blijven luieren mag ook. Niet voor niets luidt het nationale motto, terug te vinden op huizen, vlaggen en T-shirts: No stress. Wat past er beter bij vakantie vieren?