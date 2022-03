Premium Het beste van De Telegraaf

Spreekuur: Wat te doen bij ’burning feet’?

Door Sanne Zinkstok Kopieer naar clipboard

Ⓒ foto Getty Images

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een tandarts, oncoloog en seksuoloog/uroloog, elke week een medische vraag van een lezer. Vandaag: Al een tijdje heb ik (84 jaar) last van ’burning feet’. Wat is de oorzaak en wat kan ik ertegen doen?