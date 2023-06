Naomi Deborah gleed in Nicaragua met rotvaart vulkaan af: ’Zat onder de stof’

Herinnering

„Cuba in juli 2017: vol muziek, kleur en klank. Ik werd geheel opgenomen in de community. Ik ben van Indische komaf, maar men dacht dat ik Cubaans was. Zo werd ik door taxichauffeurs genegeerd omdat ze me voor een local en niet voor een toerist aanzagen...”

Drama

„Toen ik als docente Engels in Nicaragua woonde, kreeg ik een zeldzame dubbele ooginfectie: hoornvlies- en irisontsteking, met het risico dat je blind wordt. Vermoedelijk opgelopen door een onvoldoende gereinigd zwembad. Ik werd ’s nachts wakker met het gevoel van steentjes in mijn ogen. De volgende ochtend ben ik door een huisarts naar een oogarts gestuurd. Ik dacht dat ik blind zou worden omdat ik niet meteen bij een specialist terecht kon. De uren tikten door, ik was radeloos. Maar engelen bestaan; de oogarts bracht me persoonlijk naar Managua.”

Gadget

„Een reserve oplaadbank voor mijn telefoon en boekjes/schriften om in te schrijven.”

Ervaring

„Een wandeling naar de vulkaan Cerro Negro in de buurt van León, Nicaragua, en dan liggend naar beneden op een board. Vervolgens een soort wedstrijdje hoe hard je kunt. Nou, de stenen vliegen om je mond en oren. Ik probeerde wat af te remmen omdat ik geen mondbescherming had. Toch ging ik nog 50 kilometer per uur. Ik zat onder de steentjes en stof!”

Gek voedsel

„In Nicaragua hebben ze een type aardappel dat naar vlees smaakt: quiquisque. Roodachtig, erg gezond, maar de textuur en smaak waren samen erg apart. In Spanje smaakte een soort zeeslak erg bitter. In Peru probeerde ik creoolse kippensoep waarin alle organen en poten in zaten... Superlekker, maar die organen en pootjes kreeg ik niet weg. Ik werd er akelig van.”

Ontmoeting

„In het Sataya Reef in Egypte zwom ik met wilde dolfijnen. Een (mannetjes)dolfijn maakte contact en en zwom met me mee. Een soort liefdesdans. Geweldige wezens en spiegels.”

Graag naar...

„Ik zou terug naar Mexico willen omdat ik mijn broer al twaalf jaar niet heb gezien en mijn nichtje en neefje wil leren kennen. Binnenkort komen ze hopelijk naar Nederland.”

Tegenvaller

„Lima, Peru vanwege de smog en de verkeersdrukte.”

