Dagrecept: Oranje linzensoep met chorizokruimels

Linzen heb je in verschillende kleuren en zijn perfect als basis voor een stevige soep. Joke Boon gebruikt in haar boek Linzen (Nieuw Amsterdam) de oranje variant. Verhit olie in een soeppan en fruit de ui zachtjes.

Bak 5 minuten en voeg dan de paprika toe. Bak die al omscheppend 5 minuten mee. Voeg de linzen samen met de zoete aardappel, harissa, komijn, laurier en de bouillon toe en roer goed door. Breng aan de kook en laat daarna 30 minuten pruttelen, roer af en toe. Snijd de chorizo in blokjes en hak die fijn.

Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en bak de chorizo op laag vuur in 8-10 minuten bruin en krokant. Verwijder het laurierblaadje uit de soep en pureer halfgrof met de staafmixer of in de keukenmachine. Schep de soep in kommen of borden, strooi er wat van het chorizokruim over en serveer met een partje citroen.