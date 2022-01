Kasboek: zoveel heeft studente Shira Kavita (27) te besteden

Naam: Shira Kavita Huizing (27)

Beroep: studente

Netto inkomen: €1100

Vaste lasten: €1040

Sparen: meestal niet

Woonsituatie: huurappartement

Toen & nu

„Ik ben de eerste van mijn familie die ging studeren. Tussen mijn studiegenoten en mij zat echt een verschil, ik had drie baantjes om mijn huur en collegegeld te betalen. Van mijn vader heb ik altijd geleerd dat lenen slecht is en ik wilde alles zelf betalen. Inmiddels heb ik mijn diploma en doe ik een research-master als voorbereiding op een PhD in bestuurs- en organisatiewetenschappen.

Vanaf mijn kindertijd heb ik moeite met anorexia gehad en tijdens mijn studie ben ik nog zieker geworden. Naast anorexia kreeg ik een auto-immuunziekte. Ik heb veel in het ziekenhuis gelegen. Nu heb ik een Wajong-uitkering. Daardoor ligt er nu geen druk op me om te werken, maar kan ik werken tot het even niet meer gaat.”

Budget

„De huur is €667 euro, ik krijg gelukkig huursubsidie van €290. Daarnaast kost mijn auto €80 per maand, de zorgverzekering €180, daarvoor krijg ik zorgtoeslag. Ook zijn mijn medicijnen duur, ik betaal elke maand €400 eigen bijdrage. Wat overblijft, is voor boodschappen, ik kijk naar aanbiedingen en eet met het seizoen mee. Ik vries veel in en maak dingen in zodat het lang houdbaar is. Mijn partner is hier vaak dus we delen veel kosten.”

Overzicht

„Ik ben erg van lijstjes en budgetten. Elke maand kijk ik wat er gaat binnenkomen en maak ik een planning. Een budget voor eten, vooral. Ik hou van koken en maak alles zelf. Daardoor is het ook goedkoper, ik koop geen pakjes en zakjes.”

Woonsituatie

„Ik woon in een studentenappartement in Amsterdam. Momenteel vang ik een aantal dagen per week pleegkinderen op, als een manier om hun thuissituatie te ontlasten. Mijn appartement heeft een slaapkamer en is niet echt op pleegkinderen berekend, maar er is echt een tekort aan pleeggezinnen. Ik ben blij dat ik het kan doen.”

Duurste aankoop

„Mijn auto: 2000 euro. Het liefst zou ik die wegdoen, maar dat kan niet. Sommige dagen kan ik niet lopen en zit ik in een rolstoel. Dan wil je niet van het openbaar vervoer afhankelijk zijn. Het gebeurt vaak genoeg dat de assistentie niet komt opdagen en dan mis je je trein.”

Financiële misser

„Ik denk overal heel goed over na. Als ik denk dat iets een miskoop is, dan retourneer ik het. Als ik iets duurs wil, vraag ik dat altijd voor mijn verjaardag. Bijvoorbeeld een ijsblokjesmachine. Ik heb de ziekte van Crohn en als het minder gaat, is ijskoud drinken het fijnst. Of ik ga op zoek naar hele goede aanbiedingen. Soms bel ik mijn familie of ze twee maanden voor mijn verjaardag alvast een cadeau willen geven.”

Toekomst

„Het lijkt me heel fijn om fulltime te kunnen werken met het salaris dat daarbij hoort. Zodat ik in de supermarkt niet meer altijd op prijzen en aanbiedingen hoef te letten. Ik red het nu financieel, maar meer vrijheid zou zo fijn zijn. Ook wil ik weer beter worden. Doordat ik zoveel ziek ben, heb ik vaak het gevoel alsof ik niet echt meedoe aan de maatschappij. Ik wil moeder worden en mijn kinderen alle financiële ruimte kunnen geven. Daarnaast wil ik me inzetten voor beleidsverbetering in bijvoorbeeld de GGZ of voor daklozen.”

Meedoen? Mail naar vrij@telegraaf.nl