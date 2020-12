Kookboek getest: een perfecte mislukking

De echte toprecepten voor huis-tuin-en-keukenkoks blijven overeind als je het verprutst. Dit is er zo eentje.

Waarvoor dank. Wat er fout ging? Simpel. Een samenloop van omstandigheden. Fout 1: voor koken moet je de tijd nemen.

Altijd. En laat dat nu eens niet het geval geweest zijn. Toen ik op zaterdagavond ontdekte dat het deeg eigenlijk een nacht moest rusten, was er maar één oplossing, wilde ik zondagmiddag chocolade babka eten: snel in elkaar flansen.

Fout 2: ik wilde ook maar een half receptje uitproberen. Want in tijden waarbij je nauwelijks bezoek mag ontvangen, wil je nu ook niet zo’n caloriebom maken waarvan je dagen later nog eet.

In al mijn haast slaagde ik erin om alle ingrediënten in tweeën te delen. Behalve de melk. Met een zeer slap deeg als resultaat.

Dan zijn er twee opties: alles in de vuilnisbak flikkeren en opnieuw beginnen of gewoon de nodige ingrediënten erbij. Zelfs al zondig je daarmee tegen de regels van de volgorde, kneden en weet ik wat allemaal. Het werd optie twee. En dat zie je aan de foto.

Loïcs gebak ziet er toch wat anders uit dan het mijne. Maar laat dat nu eens echt van ondergeschikt belang zijn.

Want mijn God, wat is dit lekker. De kinderen zetten doorgaans hun chagrijnige gezicht op als vader een kookboek moet testen, maar waren nu erg enthousiast. Twee dagen later namen ze het (mis)baksel mee naar school. En eerlijk, zelf was ik er ook zot van. Ik geef ze niet vaak, maar kom: vijf sterren!

Volgende keer neem ik de tijd en maak ik het op de juiste manier. Beloofd, Loïc.

Recept: chocolade babka

Nodig:

1 pakje droge gist

200 ml volle melk

2 eieren

100 g suiker

vanillestokje

1 snuf zout

700 g bloem

120 g boter

500 g chocopasta

100 g donkere chocoladeparels

200 ml water

200 g suiker

Bereiding:

Meng gist in lauwwarme melk.

Breek eieren in de keukenmachine met deeghaak.

Voeg suiker, vanillezaadjes, zout en de melk met opgeloste gist toe. Kort mengen tot de eieren zijn opgelost.

Voeg de bloem toe en kneed zo kort mogelijk. Nadat bloem en de vloeibare ingrediënten zijn opgenomen, de boter op kamertemperatuur erbij. Wederom kort kneden.

Rol deeg uit tot een vierkante schijf van enkele centimeters dik en pak in met vershoudfolie.

Leg gedurende de nacht in de koelkast.

Rol daarna uit tot lap deeg van een halve centimeter dik.

Besmeer en bestrooi rijkelijk met chocopasta en chocoladeparels.

Rol deeg op tot een lange slang.

Snijd overlangs in de lengte en nog eens in halve stroken van 30 cm.

Neem twee halve stroken en maak er een vlecht van.

Leg in een rechthoekige bakvorm met bakpapier en laat een uur rijzen op een warme plaats.

Verwarm oven voor op 180 °C.

Verwarm 200 ml water met 200 g suiker tot de suiker volledig is opgelost.

Afkoelen, snijden, genieten!