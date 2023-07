Tips van Zamarra: zo onderhoud je een houten terras

1. Hout is eenvoudig te reinigen met een harde bezem en een emmer warm water met een kopje schoonmaaksoda.

2. Last van groene aanslag op het hout? Los in een gieter twee kilo soda in een liter kokend water op en vul dit aan met negen liter koud water. Dit giet u over de groene aanslag uit en laat u de hele dag intrekken. Daarna verwijdert u met de tuinslang en bezem eenvoudigweg de aanslag.

3. Zwarte en grijze verkleuring van het hout duidt op schimmel. In dat geval hebt u een biologische houtreiniger voor verweerd hout nodig. Deze brengt u met een platte kwast aan.

4. Als de houtreiniger tien minuten heeft ingewerkt, schrobt u de vlonders met een harde borstel en spoelt u ze schoon. Laat ze daarna 24 uur drogen en bekijk het resultaat.

5. Na het schoonmaken is het aan te raden de vlonders met een impregneermiddel voor hout behandelen. Dit helpt om de aangroei van groene aanslag en schimmels tegen te gaan.

Bekijk ook: 5 tips om ongeglazuurde tegels netjes te onderhouden

Bekijk ook: Tips van Zamarra om een gietvloer te onderhouden