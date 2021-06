Dooreten terwijl we al volzitten: hierom doen we dat (en zo stoppen we het)

„Angst voor tekort is onder andere een reden waarom we door blijven eten”, zo verklaart Anita Mulderij, voedings- en bodyconfidence coach bij onder meer Jasperalblas.nl. „Het kan zijn dat je vroeger op bepaalde momenten weinig te eten hebt gekregen. Als je langdurig overgewicht hebt en vaak op dieet bent, kan het echter ook zijn dat je honger- en verzadigingshormonen uit balans zijn, waardoor je het seintje dat je verzadigd bent niet meer krijgt.”

De truc is om bewuster met de activiteit eten bezig te zijn, adviseert ze. „We leven vanuit ons hoofd, zijn altijd bezig met andere dingen als we eten; telefoons, televisie... We eten zonder dat we voelen. Het is daarom heel belangrijk om te vertragen als je echt wilt voelen wat je eet en het seintje dat je genoeg hebt gegeten wilt ontvangen. Kauw bijvoorbeeld minstens 20 keer per hap. Neem rustig de tijd. Voor het koken én het eten.”