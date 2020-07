Doe eens rustig (ook in huis)

De woontrend Slowlife is geïnspireerd op de nieuwe beweging waarbij rust, reinheid en regelmaat terug wordt gebracht in ons leven en ook in ons interieur. Bewust versimpelen en vertragen. Maak een ’nieuwe start’ in huis waarbij wit, crème, zand en kiezeltonen op een nieuwe manier het licht zien. Meer dan ooit hechten we waarde aan de natuur en duurzame materialen lijken zo onbewerkt mogelijk.