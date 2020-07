Ijs maken, gaat dat een beetje zelf?

Bam, bam, bam! Daar sta ik te meppen met een ijsschep op een solide blok sorbet. „Laat het nog wat ontdooien”, klinkt het geërgerd vanuit de woonkamer. Mijn echtgenoot weet hoe beperkt mijn capaciteit tot geduld is.

„Je gaat hem kapotmaken”, volgt, na het geluid van diezelfde ijsschep die uit alle macht tussen de rand van de diepvriesdoos en de sorbet wordt gewrikt.

Ik geef het op. Geduld dan maar. Dat was toch al vereist bij het maken van sorbet zonder ijsmachine. Om het halfuur die boel mixen en dan nog eens zeven à acht uur wachten voor het klaar is...

Gelukkig gidst Marleen Visser, auteur van IJs, de lezer helder en eenvoudig door het proces. De recepten zijn simpel, de smaken verrassend, het ontberen van een ijsmachine geen bezwaar. De combi geen ijsmachine-geen geduld is vervelend, maar voor een kookboekentest moet een mens wat moeite doen.

Het resultaat is het wachten waard: de combinatie van aardbeien en venkel in een sorbet blijkt heerlijk fris en toch lekker zoet – de zomer in een bolletje. Een ietwat gebrokkeld bolletje, maar dat ligt vast aan de ijsschep. Die ziet er plots een beetje kapot uit.

doorAnn van de Plas

Aardbeiensorbet met venkel

Ingrediënten (voor 7 bollen)

250 ml water, 100 g suiker,

400 g aardbeien, 1 kleine venkelknol (300 g), gemalen zeezout, 1 el johannesbroodpitmeel (optioneel)

Bereiding

Doe 200 milliliter water en de suiker in een pannetje en breng al roerend aan de kook. Laat afkoelen. Pureer de aardbeien, venkel, 50 milliliter water en een snuf zeezout. Zeef tot een gladde massa tot er een minimale hoeveelheid pulp over is. Voeg suikerwater en johannesbroodpitmeel toe en meng goed.

Met de ijsmachine: schep bereid ijs in luchtdichte vriezerdoos en zet deze minimaal 2 uur in de vriezer.

Zonder ijsmachine: giet de basis voor het ijs in een luchtdichte vriezerdoos en vries deze in. Breek na een halfuur de ijskristallen met een staafmixer en een vork voor de zijkanten. Herhaal dit 3-4 keer tot het ijs romig is geworden. Afhankelijk van hoe koud je vriezer is, kan dit ook vaker zijn. Zet het ijs gedurende 7-8 uur in de vriezer.