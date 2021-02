Klustip: zo bewerk en repareer je rvs

Toen mijn meissie en ik net een duo werden, waren sommige mensen daar nogal verbaasd over. Toch hebben we veel overeenkomsten. Natuurlijk onze liefde voor het klussen. Nou ja: ik voor het klussen, zij om ze te bedenken. Verder deelden we een zogenoemd bouwvakkersdecolleté, bleek op een van de eerste foto’s waarop we samen aan de slag waren.

We hebben ook allebei last van verzamelwoede. Zij sleept overal stoelen vandaan om op te knappen. Ik hou van hout en gooi bijna nooit resten weg. Je kunt er zoveel van maken! Onze kleine man is uiteraard dubbel behept. Zo barst hij van het oude speelgoed waarmee hij al lang niet meer speelt. Maar wegdoen? Ho maar. Ook slibt het huis door hem langzaam dicht met veren, potten met stenen, bakjes met schelpen en heel veel takken.

Tafel

Nou heeft mijn meissie ooit een designtafel van haar oma bewaard, ontworpen door Jan des Bouvrie. Nu de beste man niet meer onder ons is, dacht ik dat het de ideale tijd zou zijn om er wat centjes voor te vangen. Dus ik op zoek. Helaas vond ik alleen de rvs-poten nog. Dat brengt mij op de vraag van lezer Elber: ’Met de verhuizing zijn helaas de rvs-poten van de tafel beschadigd. Is daar nog iets aan te doen?’

Jazeker. Maar voordat je rvs kunt bewerken of repareren, is het belangrijk om te weten waarmee je te maken hebt.

Rvs is een bijzonder stukje staal. Staal wordt gemaakt uit ijzererts. In een hoogoven wordt ijzer uit het staal gehaald. Het vloeibare ijzer, ruwijzer, bevat nog te veel koolstof. In de staalfabriek wordt het koolstof uit het ijzer verbrand en dan ontstaat staal.

In de fabriek kunnen ze aan het gewone staal chroom en nikkel toevoegen. Als het in contact met zuurstof komt, vormt chroom een onzichtbaar laagje passieve oxidehuid aan de buitenkant. Dit beschermt het onderliggende metaal tegen roestvorming en herstelt zichzelf als het beschadigt. Nikkel vergroot de roestwerendheid extra en maakt het staal sterker en beter bestand tegen extreme temperaturen. Dan heb je dus rvs.

Roest

Roestvast staal en niet roestvrij staal, zoals vaak wordt gezegd. Rvs kan wel degelijk roesten. Door diverse bewerkingen als lassen, buigen of verspanen kan de passieve oxidehuid dusdanig worden verstoord dat hij verdwijnt en herstel uitblijft. Ook reinigen met chloor kan de laag verstoren. Deze kan worden hersteld door deze te beitsen met een mengsel van salpeterzuur en waterstoffluoride. Laat dat aan een expert over!

Terug naar Elber. In zijn geval is sprake van krassen op het geborstelde rvs-oppervlak van zijn tafelpoten en een paar kleine roestplekjes, waarschijnlijk ontstaan door een reinigingsmiddel. Deze oppervlakkige beschadigingen kun je als klusser goed oplossen. Met een slijptol slijp je door van grof naar fijn te gaan, in kleine stapjes de kras weg. Als laatste breng je de geborstelde structuur met een schuurrol weer terug. Dan zijn je poten weer als nieuw.

Zien hoe je dat doet? Op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt staat een video klaar.

Hebt u een vraag? Mail naar [email protected]